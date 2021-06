Is het slim om als dertiger vrijwillig voor Johnson & Johnson te kiezen?

Gent/Evergem Na legionella-uit­braak met twee dodelijke slachtof­fers: parket vraagt verwijzing naar correctio­ne­le rechtbank van Stora Enso

15:27 Stora Enso riskeert zich voor de correctionele rechtbank te moeten verantwoorden voor de legionellabesmetting in de kanaalzone rond Evergem. Daarbij kwamen twee jaar geleden twee personen om het leven. De papierfabrikant in de Gentse haven maakte in juni 2019 bekend dat het mogelijk de bron van besmetting was voor de legionella-uitbraak in de kanaalzone.