Is het land klaar voor massale uitval? 14 sectoren over hun noodplannen

LIVE. Vandenbrou­c­ke waarschuwt voor mogelijk ontwrich­ten­de besmet­tings­golf - Vandaag opnieuw coronabeto­ging in Brussel

Vandaag vindt er in Brussel opnieuw protest plaats tegen de coronamaatregelen. Bij een vorige betoging van ‘Samen voor Vrijheid’ - een groepering van verschillende organisaties - kwam het in de marge tot zware rellen. Verder waren bijna een kwart van de coronatests in ons land positief in de periode van 30 december tot 4 januari, goed voor gemiddeld ruim 17.500 besmettingen per dag. Dat blijkt vandaag uit de voorlopige cijfers van Sciensano.

13:11