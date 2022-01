Is het land klaar voor massale uitval? 10 sectoren over hun noodplannen

Weernieuws Wisselend bewolkt weer met plaatselij­ke buien

Zondag zijn er over de westelijke landshelft opklaringen met wolkenvelden, terwijl het in het oosten nog zwaarbewolkt is. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt. Er kunnen plaatselijk nog enkele buien vallen, die over de hoogten van de Ardennen opnieuw winters worden. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 5 of 6 graden in het centrum en 7 graden vlak aan zee. De wind waait matig, soms vrij krachtig aan zee, uit westelijke richtingen. Op het einde van de dag neemt de wind af en krimpt naar het westen tot zuidwesten. Dat meldt het KMI.

6:12