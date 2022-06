Is het erg dat coronacijfers nu stijgen? Moet uw kind zich nog laten vaccineren? En liggen er patiënten met apenpokken in de ziekenhuizen? Marc Van Ranst geeft antwoord

Ga je ver op reis deze zomer? Vraag dan tijdig je reisvac­cins aan: prof legt uit welke je zeker nodig hebt

Wil je deze zomer een (verre) reis maken? Zorg er dan maar voor dat je tijdig je reisvaccin gaat halen. De wachttijden lopen immers op. De prikken tegen tetanus en hepatitis zijn klassiekers, maar vragen we best ook een malariavaccin of iets tegen apenpokken? En zijn er nog meer ziektes waartegen we ons kunnen wapenen? “Steeds vaker dragen teken ziektes over in Europa. En ook hoogteziekte wordt enorm onderschat”, waarschuwt prof. Steven Callens van UGent.

6 juni