Is het ene vaccin ‘slechter’ dan het andere? En kunt u straks zelf een vaccin kiezen? Het antwoord op de meest pertinente vragen

2,3 miljoen mensen krijgen voorrang bij vaccinatie: “Als het niet lukt, moet u op mij schieten”

14:54 De eerste coronavaccins in ons land zullen worden toegediend aan het zorgpersoneel. Nadien krijgen landgenoten ouder dan 65 en mensen met een aandoening, zoals suikerziekte of nierziekte, voorrang. Dat zegt premier Alexander De Croo (Open Vld). Dit is wat we nu al weten over hoe het vaccinatieprogramma er in België zal uitzien.