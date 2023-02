Is het einde van het zwart geld in het amateurvoetbal nabij?

Is dit het einde van het zwart geld in het amateurvoetbal? Vanaf 1 juli - volgend seizoen, dus - mogen clubs hun voetballers RSZ-vrij nog maximaal 4.500 euro betalen en mag de premie per gewonnen punt niet hoger zijn dan 100 euro. Daarnaast staat Voetbal Vlaanderen enkel nog digitale betalingen toe en moeten clubs jaarlijks een budget voorleggen aan de bond. “Amateurvoetbal moet over spelen en vriendschap gaan, niet over geld.”