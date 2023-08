Is het een goed idee om cannabis te legaliseren? Dit waren de gevolgen in andere landen

“Legalisering van cannabis is een kwestie van gezond verstand”, zegt PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. In Canada, de VS, Luxemburg en straks ook Duitsland is cannabis legaal. Nam het gebruik daar sindsdien toe? En wat met de drugscriminaliteit? We analyseren het beleid samen met topcriminoloog Cyrille Fijnaut (Universiteit Tilburg). “Wat de minister zegt, is kletskoek.”