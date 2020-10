Is een nieuwe lockdown noodzakelijk? Experten reageren verdeeld

De pijlsnelle stijging van het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is zorgwekkend. “Nieuwe maatregelen zijn nodig, tot een lockdown toe”, stelt viroloog Marc Van Ranst in VTM NIEUWS. Al zijn niet alle virologen daar voorstander van.

Momenteel zijn al 525 bedden op intensieve zorgen in de ziekenhuizen in ons land ingenomen door Covid-19-patiënten. Viroloog Marc Van Ranst benadrukt dat een lockdown nodig kan zijn als de cijfers nog verder stijgen.

“Als we gewoon verder doen, zoals nu dreigen we op een heel hoog platteau te blijven. Nieuwe maatregelen zijn nodig, tot een lockdown toe. Ik weet dat veel mensen het zo niet willen noemen, maar het is wel zo. Elke dag hebben we nu tot 13.000 nieuwe gevallen. De hospitalisatie-opnames nemen een steeds grotere capaciteit in en onze gewone zorg komt in het gedrang. In deze situatie blijven is onmogelijk”, verklaarde hij in VTM NIEUWS.

“Veel andere maatregelen mogelijk”

Viroloog Steven Van Gucht nuanceert. “Ik weet niet of een volledige lockdown nodig is. Dat is heel drastisch. Dat impliceert dat je bedrijven gaat sluiten, winkels gaat sluiten, de bewegingsvrijheid van mensen gaat inperken. Ik denk dat er nog heel wat bijkomende maatregelen mogelijk zijn. Nog meer inzetten op telewerken, en dat eventueel verplicht maken, bijeenkomsten en evenementen liefst op hold zetten, maximaal inzetten op afstandsonderwijs, en zo zijn er nog wel dingen”, zegt hij tijdens een gesprek in VTM NIEUWS.

“Als we een harde lockdown invoeren, kunnen we natuurlijk een veel groter effect bekomen, maar dat zal een hoge kost vragen. En dan zijn we nog niet uit de gevarenzone, want dan gaan we nog enkele maanden winter tegemoet waarin het virus druk gaat blijven zetten. We moeten daarom denken aan duurzaamheid. Hoe lager we de cijfers krijgen, hoe beter - maar ik denk dat er nog heel wat maatregelen mogelijk zijn die een grote impact kunnen hebben zonder dat je een volledige lockdown moet invoeren”, besluit Van Gucht.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht. © VTM NIEUWS

Epidemioloog Pierre Van Damme noemt een nieuwe lockdown “één van de opties”, maar voegt toe dat er nog andere mogelijkheden op tafel liggen. “Ik denk dat iedereen beseft dat een lockdown geen makkelijke keuze is. We hebben natuurlijk ook verschillende invullingen van lockdown, maar niemand wilt die invulling zoals in maart en april. Als we echter naar het buitenland kijken, dan is een lockdown één van de opties en ook in België is dat iets dat op tafel ligt, naast andere opties.”

Ook infectiologe Erika Vlieghe pleitte eerder al voor verstrengingen. “We hebben begin september meermaals gewaarschuwd dat de curve begon te stijgen. Dat was eerst lichtjes, maar gaat nu exponentieel snel”, verklaarde Vlieghe op ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. De maximumcapaciteit van 2.000 bedden komt dichterbij. “Een zorgwekkende situatie waar wij artsen ‘s nachts van wakker liggen”.

Quote Je kan wel een bed erbij zetten, maar verpleeg­kun­di­gen en artsen bijtoveren gaat niet Infectiologe Erika Vlieghe

Kantelpunt

“Zelfs bij nieuwe krachtige maatregelen zal het aantal opnames nog dagenlang blijven stijgen, omdat het effect van de verstrenging moet inwerken en pas later merkbaar is. De toevloed aan patiënten de baas kunnen gaat enkel als je op tijd bedden kunt leegmaken (eerdere gehospitaliseerden die genoeg zijn aangesterkt om thuis verder te revalideren, red.). We zitten nu echt op dat kantelpunt nu”, aldus vlieghe.

Vlieghe ziet de huidige maatregelen het liefst snel verstrengd. “Al zit ik wat gewrongen tussen twee standpunten. Enerzijds is het op zich correct om te zeggen dat het nog te vroeg is om de impact van de maatregelen van 16 oktober te kunnen inschatten. Normaal heb je daar tien dagen voor nodig. De sluiting van de horeca is bijvoorbeeld maar maandag ingegaan”.

Volledig scherm Infetiologe Erika Vlieghe. © BELGA

“Anderzijds is dit een situatie die heel snel evolueert. Wat gaan we doen als we over een aantal dagen vaststellen dat de eerdere maatregelen niet genoeg hebben gewerkt? Dan hebben we kostbare dagen verloren. Om een epidemie aan te kunnen moet je kunnen vooruitlopen op de situatie, iets wat nu helemaal niet het geval is. We lopen helaas achter de feiten aan. Misschien moet je toch actief nadenken over andere maatregelen waarmee je de mensen uit elkaar haalt en zoveel mogelijk contacten tussen mensen vermijdt.”

Het Overlegcomité komt vanavond (virtueel) samen, vooral om de protocollen in de cultuur- en sportsector te evalueren. Overgaan tot een strenge lockdown zoals in maart en april is (voorlopig) nog niet aan de orde.