Is dit de reden waarom CEO bpost stap opzij zet? “Men wou miljoenenschandaal in doofpot steken”

Brussel 25.000 tot 30.000 betogers lopen mee in Klimaat­mars in Brussel: “Genoeg van vage plannen”

De Brusselse politie schat dat er zondag 25.000 deelnemers waren op de klimaatmars van de Klimaatcoalitie. Eerder had de organisatie zelf het over zowat 30.000 aanwezigen. De mars trok van Brussel-Noord via de Wetstraat naar het Jubelpark om opnieuw meer aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek, zeker in het licht van de huidige energiecrisis.

23 oktober