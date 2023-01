Is dit de oplossing voor de hoge energieprijzen? YouTubers Dries en Senne bereiden volledig kerstdiner op trein

Minister Brouns vraagt werkgevers wat soepeler te zijn met taalvereis­ten voor Oekraïense sollicitan­ten

Vlaams minister van Werk Jo Brouns roept de Vlaamse werkgevers op om “minder streng” te zijn in het aannemen van mensen met een lagere of geen kennis van het Nederlands. Hij verwijst daarbij naar de Oekraïense vluchtelingen. Zo volgen 6 op de 10 Oekraïense vluchtelingen die zijn ingeschreven bij de VDAB een taalopleiding Nederlands. Volgens de CD&V-minister voorziet VDAB de nodige begeleiding. “Maar ook werkgevers kunnen soepeler naar taalvereisten kijken in het aanwerven van nieuwe werknemers”, aldus Brouns.

6 januari