Is de Zuid-Afrikaanse variant gevaarlijker? En werken de vaccins er wel tegen? Virologen Steven Van Gucht en Piet Maes beantwoorden de belangrijkste vragen

Levert Pfizer dan toch 20 procent meer spuitjes? Dit wordt de vaccinatie­stra­te­gie voor de komende weken

18:34 Tot eind maart kunnen in België wekelijks maximaal 54.300 eerste spuitjes met het Pfizer-vaccin worden gezet. Dat blijkt uit nieuwste cijfers van de taskforce vaccinatie. Maar Taskforce-voorzitter Dirk Ramaekers waarschuwt: “Als Pfizer niet levert zoals afgesproken, komen we in de problemen in onze woonzorgcentra.” Hoe zit het met die ‘ongebruikte vaccins’ in de diepvriezers? En levert Pfizer straks alsnog 20 procent meer vaccins? Een overzicht voor wie het bos door de bomen niet meer ziet.