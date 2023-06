Is de ‘refurbished’ Tesla de toekomst van de tweedehandsauto?

Elk jaar stopt een vijfde van de trainers: “Jonge trainers verdrinken gewoon”

Elk jaar haakt een vijfde van onze trainers af. Dat blijkt uit onderzoek van Sport Vlaanderen. Zeker sinds de coronapandemie is het moeilijk geworden om mannen en vrouwen warm te houden om meermaals per week langs de zijlijn te staan. De instroom blijft gelukkig hoog, maar onze Vlaamse sportclubs zetten alle zeilen bij om de massale drop-out van coaches tegen te gaan. “Jonge trainers worden voor de leeuwen gegooid, er is nood aan begeleiding.”