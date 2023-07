Is de crisis in de Vlaamse regering erger dan een week geleden? 5 vragen over de nieuwe zet in het stikstofdebacle

DE KROONGETUIGEN ▶ Wie vermoordde de Antwerpse en steenrijke baron Bracht? “Ik hoorde één shot, angstkre­ten en zag een witte bestelwa­gen wegrijden”

“My code name is Dexter, sorry to bother you”. Wat het begin lijkt van een oude film, was voor de familie van de schatrijke Antwerpse baron Bracht het begin van een nachtmerrie. Zijn verdwijning zette het land in rep en roer. Wie was Dexter, de ontvoerder die alles tot in de puntjes voorbereidde, en wat was hij van plan met baron Bracht? Luister hieronder naar de nieuwe aflevering van de HLN-podcast De Kroongetuigen.