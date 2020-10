Is de avondklok tussen 24 en 5 uur wel grondwettig? Grondwetspecialist geeft antwoord

Het is een vraag die vaak terugkomt bij onze lezers: de avondklok die maandag om middernacht ingaat, en die ons de daaropvolgende maand ‘s nachts in ons kot moet houden, is die wel grondwettig? Kan je die aanvechten? We vragen het aan grondwetspecialist Stefan Sottiaux van de KU Leuven.