Is coronavaccin wel zinvol als antistoffen snel verdwijnen uit ons bloed?

Waarom ouderen niet noodzake­lijk als eersten het coronavac­cin krijgen

12 november Het is nog lang niet zeker dat ouderen in de eerste rijen zullen staan als het vaccineren tegen het coronavirus begint. “Indien zou blijken dat het vaccin bij 65-plussers geen weerstand opbouwt, en bij jonge mensen wél, moet je voor de jongeren kiezen. Want we moeten niet alleen individuen beschermen, maar ook voorkomen dat het virus nog circuleert in de samenleving”, zegt emeritus professor Jan De Maeseneer (UGent). Hij pleit ook voor klare taal naar de bevolking: “We willen niet dat het Covid-vaccin de samenleving verdeelt in twee groepen: zij die het vaccin krijgen, en zij die moeten wachten.”