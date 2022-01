Is corona straks echt niet meer dan seizoensgriepje? “Covid komt terug na zomer, pandemie hopelijk niet”

Vriendin Dave De Kock niet in beroep tegen verdere aanhouding

De 25-jarige vriendin van Dave De Kock is niet in beroep gegaan tegen de verlenging van haar aanhouding door de raadkamer in Dendermonde. Dat heeft persbureau Belga vernomen uit goede bron. Haar advocaat Bart De Decker kan de beslissing niet bevestigen, omdat de stafhouder in Dendermonde een persstop heeft opgelegd in het belang van het onderzoek.

24 januari