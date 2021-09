Is beeldenstorm begonnen nu ‘wolkenman’ van Jan Fabre weg moet? “Alle begrip voor slachtoffers, maar dit is kúnst”

Van Fabres ‘de man die de wolken meet’ bestaan meerdere uitvoeringen, waarvan eentje al meer dan 20 jaar op het dak van het Antwerpse kunstencentrum De Singel staat. Door een renovatie verdween het beeld al in maart, waarna beslist werd het niet terug te plaatsen omdat “de relevantie van dit kunstwerk voor De Singel verloren is gegaan”, klinkt het in een persbericht. Directeur Hendrik Storme had daar eerder in ‘De Standaard’ nog aan toegevoegd dat “de klachten tegen Jan Fabre ons in de overtuiging sterken dat het beeld hier niet op zijn plaats staat.”