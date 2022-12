Iryna vluchtte uit Oekraïne en werd mama in België: “In Lviv was ik bekend, hier ben ik niemand”

Iryna Kravets, een Oekraïense vrouw die bij het begin van de oorlog vluchtte, kwam in ons land terecht en vond opvang bij een gezin in Tielt-Winge. Iryna was zwanger toen ze Oekraïne ontvluchtte en hoopte terug te kunnen keren naar Oekraïne om te bevallen, maar dat is niet gebeurd. Haar zoontje is in België geboren. Freek Braeckman zoekt haar weer op voor ‘Uw Film van het Jaar’, het jaaroverzicht van VTM NIEUWS. “In Lviv was ik burgemeester en raadslid, ik was er bekend. Hier ben ik niemand”, vertelt ze.