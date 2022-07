“Irandeal moet vooral Belgische ngo- medewerker uit de cel in Teheran krijgen”

De voorbije dagen ontstond er discussie over een wets­ontwerp dat ons land in staat zou stellen om gevangenen te ruilen met Iran. Het wordt vandaag besproken in de Kamer. Algemeen werd aan­genomen dat het akkoord met Teheran er kwam om de in 2017 ter dood veroordeelde Ahmadreza Djalali uit zijn Iraanse cel te halen. De Zweeds-Iraanse gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zou dan geruild worden met de Iraniër ­Assolah Assadi, die vorig jaar in Antwerpen tot twintig jaar cel werd veroordeeld als brein achter een verijdelde aanslag tegen Iraanse oppositieleden.