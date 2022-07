Iran bevestigt nauw contact met Belgische regering over controversiële vrijlating Assadi

De plenaire Kamer zal zich donderdag uitspreken over het wetsontwerp dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. Deze deal is niet onbesproken omdat ze mogelijk gelinkt is aan de Iraanse eis om diplomaat Assadollah Assadi onvoorwaardelijk vrij te laten. minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ontkent dat de deal iets te maken heeft met Assadi. Maar N-VA politica Daria Safai lijkt dit ongeloofwaardig te achten na de uitspraken van de Iraanse woordvoerder van Buitenlandse Zaken Nasser Kanani.

De deal om gevangenen aan elkaar uit te leveren dateert van 11 maart en werd vorige week in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen goedgekeurd. Het akkoord kan het pad effenen voor een gevangenenruil met Iran, maar is dus omstreden omdat Teheran zou ijveren voor de vrijlating van de Iraanse Assadollah Assadi. Assadi werd vorig jaar in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs.

De regering ontkent dat de deal te maken heeft met een mogelijke vrijlating van Assadi. N-VA politica Daria Safai trekt dit nu in twijfel vanwege een speech van de Iraanse woordvoerder van Buitenlandse Zaken. In die speech bevestigt hij nauw contact met Belgische regering over een snelle, onvoorwaardelijke vrijlating van Assadi. De woordvoerder verwacht dat Assadi snel naar Iran zal terugkeren en verlost zal worden van zijn “onwettige en onverdiende opsluiting”.

Chanteerbaar

Oppositiepartij N-VA vindt ook dat ons land zich chanteerbaar maakt door dergelijk akkoord te sluiten met een regime als dat van Teheran. “Landen als Iran weten nu dat ze beloond worden wanneer ze Belgen in gevangenschap nemen.” Premier Alexander De Croo (Open Vld) verdedigde het akkoord met Iran. “Ons land heeft van niemand lessen te krijgen als het gaat over het opsporen van terroristen, hen in beschuldiging stellen, veroordelen en gevangenzetten, zelfs als het diplomaten zijn”, zei De Croo.

De Belgische regering verdedigt de deal omdat ze ijveren voor de vrijlating van de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, die sinds februari in de cel zit in Teheran. “De boodschap die we met deze deal willen geven, is dat we mensen die ten onrechte in een buitenlandse gevangenis zitten, niet in de steek laten”, zegt premier De Croo.

“Niet meer leefbaar”

De Croo en justitieminister van Van Quickenborne hebben woensdag ook de familie van Olivier Vandecasteele ontvangen. Het ging om de moeder en zus van Vandecasteele en Olivier Van Steirtegem, een goede vriend. “Wij danken de regering voor haar steun sinds 24 februari”, de dag waarop Vandecasteele “onterecht” werd opgepakt, verklaarde zijn zus Nathalie. “Wij vragen dat ons land alles doet om Olivier zo snel mogelijk vrij te krijgen. Deze situatie is niet meer leefbaar, voor hem noch voor zijn familie.”

Volledig scherm Premier De Croo ontvangt de familie van Olivier Vandecasteele. © Photo News