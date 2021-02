Iraanse terreurverdachte in Belgische cel blijkt topspion die in heel Europa Iraanse spionnen aanstuurde

Een Iraanse diplomaat die twee jaar geleden in ons land werd opgepakt en achter een verijdelde aanslag op de Iraanse oppositie zou zitten, blijkt een topspion te zijn die in heel Europa Iraanse spionnen aanstuurde. Dat meldt VRT NWS maandag na het inkijken van nieuwe vertrouwelijke documenten. Donderdag valt in Antwerpen de uitspraak over de mislukte bomaanslag.

Op 30 juni 2018 zou een Belgisch koppel van Iraanse origine uit het Antwerpse Wilrijk in opdracht van de Iraanse diplomaat Assadolah Assadi een aanslag plegen in Villepinte, nabij Parijs. Daar vond de jaarlijkse bijeenkomst van MEK plaats, een verzetsbeweging die door Iran wordt beschouwd als een terroristische groepering. Het koppel werd echter tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe en opgepakt. In de koffer van hun Mercedes-Benz lag een toilettas gevuld met 500 gram springstof waarmee ze de aanslag wilden plegen.

Veel contacten

Vier beklaagden staan in Antwerpen terecht voor de verijdelde aanslag. Het Belgisch-Iraans koppel, de Iraanse diplomaat uit Wenen die wordt gezien als het brein achter de aanslag, en een Iraanse dichter. De Belgische Staatsveiligheid concludeerde eerder dat de diplomaat in werkelijkheid een spion is. Meer nog, hij is een topspion meldt VRT NWS. Uit nieuwe documenten afkomstig van de Duitse en Nederlandse politiediensten blijkt immers dat Assadi niet alleen het Belgisch-Iraanse koppel in ons land aanstuurde, maar in heel Europa veelvuldig contacten heeft gehad.

Boekhouding

Onder meer een groen schriftje leverde een schat aan bezwarend materiaal op. In het schrift, dat Duitse speurders vonden in zijn auto, hield Assadi een boekhouding bij, vermoedelijk om zijn uitgaven en verplaatsingen te verantwoorden aan zijn bazen bij de Iraanse inlichtingendienst.

Uit het schrift blijkt onder meer dat Assadi de voorbije jaren in verschillende landen grote bedragen cash geld heeft uitbetaald, aldus VRT NWS, in schijven van enkele duizenden euro’s. Op de bijhorende bonnetjes staan enkel schuilnamen van de “ontvangers”.

Volledig scherm Agenten aanwezig voor een zitting in het proces van Assadi in het gerechtsgebouw van Antwerpen. Beeld van november vorig jaar. © REUTERS

Zeer veel reizen

Uit een combinatie van gegevens via boekingssites als Booking.com en uitgelezen plaatsgegevens van zijn telefoon is bovendien ontdekt dat hij die jaren zeer uitvoerig heeft gereisd. Als diplomaat is dat op het eerste zicht niet ongewoon. Maar als diplomaat verbonden aan de ambassade in Wenen is het wel vreemd dat hij zo vaak naar andere Europese landen reist, waar Iran tenslotte ook ambassades heeft, zo klinkt het.

Opmerkelijk zijn verder de voorkeur om te verblijven in hotels in kleinere (onopvallendere?) steden in Europa en afspraken daar bij publieke plaatsen zoals burchten en kastelen.

Hoog bezoek in de gevangenis

Assadi kreeg volgens VRT NWS in zijn cel al bezoek van delegaties uit Teheran. De Staatsveiligheid kwam na screening van die mensen tot de vaststelling dat niet van alle bezoekers kan worden vastgesteld dat ze bij het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken werken. Volgens Shahin Gobadi, woordvoerder van de Iraanse oppositiegroep MEK, “gaat het om topfiguren van de Iraanse geheime dienst, van de afdeling die het buitenlandse netwerk van spionnen runt”.