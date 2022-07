Iraanse gemeenschap protesteert in Brussel tegen uitlevering terrorist Assadi

De Iraanse gemeenschap in België heeft tussen 9 en 11 uur geprotesteerd aan het kruispunt Kunst-Wet in Brussel. Ze veroordelen het omstreden uitleveringsverdrag tussen België en Iran dat straks in de parlementscommissie Buitenlandse Zaken aan bod komt. Volgens de Brusselse politie waren er 350 betogers aanwezig.

België zou het eerste westerse land zijn dat een dergelijke deal sluit met Iran en dat stuit op veel kritiek. De Iraanse gemeenschap in België is misnoegd over het uitleveringsverdrag. Tijdens hun protest roepen ze de Belgische parlementsleden op om tegen het wetsontwerp te stemmen, want het gaat volgens hen volledig in tegen de rechtstaat en zal de geloofwaardigheid van België ondermijnen.

Lees ook Dit is Belg (41) die in Iraanse cel zit en als pasmunt moet dienen voor gevangenenruil met terrorist

Rode loper

“Het is onaanvaardbaar. Als we dit doen, dan moedigen we het regime aan om nog meer mensen te gijzelen. Het is hetzelfde als een rode loper uitrollen voor de Iraanse terroristen in België", vindt Behzad Nazari van de Nationale Raad van verzet van Iran (NCRI).

Het Belgisch-Iraanse akkoord laat het toe om gevangenen te ruilen met Iran. Het is al langer geweten dat Iran probeert om haar diplomaat Assolah Assadi terug te halen. Hij werd vorig jaar in Antwerpen tot twintig jaar cel werd veroordeeld als brein achter een verijdelde aanslag tegen Iraanse oppositieleden in het Franse Villepinte.

Djalali

Iran probeerde eerst om de Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali als pasmunt te gebruiken. Sinds vandaag blijkt ook dat de Belgische humanitaire medewerker Olivier Vandecasteele sinds eind februari in Iran vastzit. De Irandeal moet Vandecasteele vrij krijgen.