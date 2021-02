Iraanse diplomaat en drie handlangers krijgen tot 20 jaar cel van Antwerpse rechter - Iran noemt vonnis “illegaal”

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag vier personen van Iraanse afkomst veroordeeld voor hun aandeel in de verijdelde bomaanslag op een bijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Frankrijk in 2018. Diplomaat Assadollah Assadi krijgt 20 jaar cel. Uitvoerders Amir S. en Nasimeh N. zijn veroordeeld tot respectievelijk 15 en 18 jaar cel. Mehrdad A. krijgt 17 jaar cel. Zij verliezen ook hun Belgische nationaliteit. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt het vonnis.

Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N., een Belgisch koppel van Iraanse origine uit Wilrijk, werden op 30 juni 2018 tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe met naar schatting 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto. De twee dertigers wilden later die dag een aanslag plegen op een congres van de Iraanse Volksmoedjahedien of MEK in Villepinte, nabij Parijs. Daar werden 20.000 aanwezigen verwacht, onder wie ook veel internationale politieke figuren. Onder andere Rudy Giuliani, de advocaat van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, was een van de gastsprekers. Mehrdad A. was aanwezig op het congres. Hij was op de hoogte van de plannen en stond minstens op uitkijk.

Assadollah Assadi was het operationele brein achter de aanslag. Hij beriep zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid en immuniteit, maar die geniet hij volgens de rechtbank alleen maar in Oostenrijk, waar hij destijds geaccrediteerd was. Assadi voerde ook geen diplomatieke activiteiten uit, maar runde vanuit de Iraanse ambassade in Wenen een netwerk van informanten, waartoe ook zijn drie medebeklaagden behoorden. Ze moesten in ruil voor een vergoeding informatie inwinnen over de Belgische tak van de MEK en aan hem doorspelen. Hij had hen ook gevraagd of ze bereid waren om een aanslag te plegen.

Volledig scherm Demonstranten met Iraanse vlaggen zakten vandaag af naar de rechtbank in Antwerpen. © AFP

Bom in koffer

Assadi had de bom, die in Iran gemaakt werd, meegenomen op een lijnvlucht in zijn diplomatieke koffer. Op 28 juni 2018 overhandigde hij het springtuig met de nodige instructies én een vergoeding van 18.000 euro aan Amir S. en Nasimeh N. in het Groothertogdom Luxemburg. Het stel ontkende dat ze mensen wilden doden. Ze dachten dat het tuig alleen maar bedoeld was om lawaai of vuurwerk te maken, zodat er chaos zou ontstaan, wat de rechtbank ongeloofwaardig vond.

Terroristische groep

De beklaagden werden schuldig bevonden aan poging tot terroristische moord. De rechtbank vond het ook bewezen dat de vier beklaagden deel uitmaakten van een terroristische groep, die zich situeerde binnen departement 312 van het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid (MOIS).

"Deze groep hield zich bezig met het verzamelen van info over de Iraanse oppositiepartijen om doelwitten uit te zoeken en uiteindelijk over te gaan tot het organiseren van een aanslag op hun conventie", stelde de rechtbank. Naast de beklaagden maakten ook een niet nader te bepalen aantal Iraanse agenten van de MOIS deel uit van die terroristische groep. De rechtbank ging wel niet zo ver om MOIS als terroristische groep te bestempelen, omdat daar onvoldoende objectieve bewijzen voor waren.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. “Door een aanslag te willen plegen op een drukbezochte conferentie ondermijnen de beklaagden niet alleen de vrijheid van meningsuiting, maar tasten ze ook het veiligheidsgevoel aan van de Iraanse vluchtelingen die een veilige haven zochten in de Europese Unie. Op basis van de informatie die Amir S., Nasimeh N. en Mehrdad A. doorspeelden, liepen en lopen bepaalde mensen nog steeds gevaar. Zij vonden mensenlevens ondergeschikt aan hun financiële drijfveren", klonk het in het vonnis.

Voor het koppel uit Wilrijk werd een vermogensvoordeel van bijna 265.000 euro verbeurdverklaard. Voor Mehrdad A. bijna 227.600 euro. De rechtbank verklaarde de Belgische nationaliteit van het trio vervallen. De burgerlijke partijen, onder wie de Iraanse oppositiepartij en een twintigtal personen, kregen een schadevergoeding van 1 euro provisioneel toegekend.

Volledig scherm De veroordeling van Assadi en zijn kompanen werd door de betogers aan de rechtbank feestelijk onthaald. © AP

Iran: “Vonnis is illegaal”

“De Islamitische Republiek Iran veroordeelt de veroordeling van Assadollah Assadi, een diplomaat van ons land, door een rechtbank in Antwerpen, in België”, aldus de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Saïd Khatibzadeh. Hij voerde ook aan dat “de gerechtelijke procedure en het vonnis illegaal zijn en een flagrante schending van het internationaal recht”.

Europese implicaties van het verdict

De Europese Unie analyseert de implicaties van het verdict van de correctionele rechtbank in Antwerpen, zegt de woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell.

De Commissie geeft doorgaans geen commentaar op beslissingen van rechtbanken in lidstaten, maar gevraagd naar een reactie zei de woordvoerder dat de EU “het oordeel en de implicaties gaat bestuderen”. “De daden die deze persoon heeft gepleegd zijn totaal onaanvaardbaar. Hij staat trouwens op de antiterreurlijst van de EU”, stelde de zegsman.

Het verdict zou gevolgen kunnen hebben voor de relaties van de EU met Iran en bepaalde dossiers die de betrekkingen bezwaren. Zo heeft de echtgenote van de Zweeds-Iraanse professor en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali, die in Iran wegens spionage tot de dood is veroordeeld, in het verleden een verband gelegd tussen het lot van haar man en dat van de Iraanse diplomaat.

“Patroon van terrorisme over hele wereld”

De relatie tussen het westen en Iran is erg gespannen. Momenteel bekijkt de Amerikaanse president Joe Biden of hij de sancties die tegen Iran werden ingesteld door zijn voorganger Donald Trump zal opheffen en of hij zich weer zal aansluiten bij het nucleair akkoord met Iran dat de ontwikkeling van hun atoomwapenprogramma aan banden moet leggen.

De Europese Unie probeerde de voorbije jaren de diplomatieke en zakelijke banden met Teheran aan te halen, maar terrorisme kan niet door de beugel, klinkt het. Iran wordt immers ook verantwoordelijk geacht voor twee moorden in Nederland en een mislukte moordpoging in Denemarken.

“Deze zaak is geen uitzondering, maar maakt deel uit van een patroon van terrorisme door de Islamitische Republiek in Europa en over de hele wereld”, zegt Toby Dershowitz van de Foundation for Defense of Democracies, een denktank in Washington D.C.

