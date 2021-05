Iraanse diplomaat die aanslag beraamde berust in veroordeling tot 20 jaar cel

De Iraanse diplomaat Assadollah Assadi gaat niet langer in beroep tegen de 20 jaar gevangenisstraf die hij kreeg voor het mee beramen van een aanslag in Parijs. Daar probeerde hij samen met een Iraans-Belgisch koppel en nog een vierde man een bom te doen ontploffen op een massabijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEK. Dat mislukte: de terroristen werden gevat en allemaal veroordeeld tot zware gevangenisstraffen tot 20 jaar. Drie van hen gingen vandaag in beroep tegen die straffen. Maar Assadi zelf kondigde vanmorgen dus aan zijn straf te aanvaarden.

Voor het Antwerpse hof van beroep is woensdag de zaak ingeleid over de verijdelde bomaanslag op een bijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Frankrijk in 2018. Vier beklaagden van Iraanse origine, onder wie diplomaat Assadollah Assadi, hadden in eerste aanleg celstraffen tot twintig jaar gekregen. Ze tekenden alle vier beroep aan tegen hun veroordeling. Maar Assadi zelf kondigde vanmorgen dus aan zijn straf te aanvaarden. Voor de anderen gaat het proces voort. De zaak zal op 17 en 18 november behandeld worden in de assisenzaal van het justitiepaleis aan de Bolivarplaats.

Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N., een Belgisch koppel van Iraanse origine uit het Antwerpse district Wilrijk, werden op 30 juni 2018 tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe met naar schatting 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto. De twee dertigers wilden later die dag een aanslag plegen op een congres van de Iraanse Volksmujaheddin of MEK in Villepinte, nabij Parijs. Er werden daar 20.000 aanwezigen verwacht, onder wie ook veel internationale politieke figuren.

Assadollah Assadi wordt door het federale parket aanzien als het operationele brein achter de aanslag. Hij gebruikte zijn diplomatieke cover om vanuit de Iraanse ambassade in Wenen een netwerk van informanten te leiden, waartoe ook Amir S., Nasimeh N. en Mehrdad A. behoorden.

Bom op lijnvlucht

Ze moesten in ruil voor een vergoeding informatie inwinnen over de Belgische tak van de MEK en aan hem doorspelen. Zij waren door hem ook gevraagd of ze bereid waren om een aanslag te plegen. Hij had de bom, die in Iran gemaakt werd, meegenomen op een lijnvlucht in zijn diplomatieke koffer en aan het koppel overhandigd in het Groothertogdom Luxemburg.

Nasimeh N. en Amir S. ontkenden dat ze mensen wilden doden. Ze dachten dat het tuig alleen maar bedoeld was om lawaai of vuurwerk te maken zodat er chaos zou ontstaan. Mehrdad A., die de ogen en oren van Assadollah Assadi op het congres was, ontkende iedere betrokkenheid. Assadollah Assadi beriep zich op zijn diplomatieke onschendbaar en vond dat de rechtbank niet bevoegd was om te oordelen.

Het viertal werd begin februari schuldig bevonden aan poging tot terroristische moord en lidmaatschap van een terroristische groep, die zich situeerde binnen een welbepaalde Iraanse inlichtingendienst. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde Assadollah Assadi tot twintig jaar cel. Amir S. en Nasimeh N. kregen respectievelijk 15 en 18 jaar en Mehrdad A. 17 jaar cel. De Belgische nationaliteit werd hen ontnomen.

