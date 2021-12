Invoering verplichte vaccinatie zorgpersoneel loopt mogelijk vertraging op

In Brussel zijn vandaag volgens politiecijfers 3.800 zorgmedewerkers op straat gekomen tegen de verplichte coronavaccinatie in hun sector. Die komt er na een akkoord op het Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaten vertegenwoordigd zijn, en zal worden ingevoerd via een wetsontwerp van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het kernkabinet besliste vorige maand om de verplichting vanaf 1 januari in te voeren, waarna het zorgpersoneel drie maanden de tijd krijgt om zich volledig te laten vaccineren. Wie dat daarna nog weigert wordt ontslagen en krijgt een werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon.

Maar de invoering loopt mogelijk wat vertraging op. De wettekst zal dit jaar niet meer op de agenda van de Kamer terechtkomen omdat de Raad van State zich nog moet uitspreken in algemene vergadering, legde minister Vandenbroucke uit.

Timing

Wat dat betekent voor de timing van de vaccinatieplicht is niet helemaal duidelijk, maar in de wandelgangen valt te horen dat een en ander juridisch wordt onderzocht. In regeringskringen klinkt het dat de overgangsperiode tussen 1 januari en 1 april mogelijk wat wordt ingekort doordat het wetsontwerp pas later in werking kan treden.

Een delegatie van de demonstranten is vandaag ontvangen op het kabinet van Vandenbroucke, laat de woordvoerder van de minister nog weten. Er is een gesprek geweest met de kabinetschef. Het sociaal overleg over de vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel zou in de loop van de komende dagen beginnen. De vakbonden vrezen dat de beslissing het tekort aan zorgpersoneel verder zal doen oplopen.

De Franstalige vakbonden, hopen alvast nog steeds dat de maatregel wordt bevroren. Ze kregen op het kabinet van Vandenbroucke geen signaal dat de verplichte vaccinatie zou worden uitgesteld, maar anderzijds kregen ze ook geen aanwijzing dat de maatregel koste wat het kost zou worden doorgevoerd, aldus Nathalie Lionnet van de socialistische vakbond.

“Slag in het gezicht”

“Het feit dat er 5.000 leden van het zorgpersoneel op straat zijn gekomen (3.800 volgens de politie, red.), zal de politici doen begrijpen dat deze verplichting aangevoeld wordt als een slag in het gezicht. Een slag voor het zorgpersoneel dat al twintig maanden in moeilijke omstandigheden moet standhouden”, aldus de vakbondssecretaris voor de non-profitsector. “De volgende dagen staan er nog meer ontmoetingen op het programma, en ik verwacht veel van het kabinet van Vandenbroucke, die zijn partners gaat raadplegen. We hopen echt dat hij de maatregel gaat bevriezen. Hij was zich zeer bewust van de diepe crisis waarin de zorgsector zich bevindt, te wijten aan de chronische onderbezetting die ook al voor de coronapandemie bestond”.

Lionnet wijst erop dat ook gevaccineerden nog besmet kunnen raken met het coronavirus. “Dus laten uitschijnen dat het de 10 procent niet-gevaccineerden uit de zorgsector zijn waar het probleem ligt, pakt niet bij het personeel. We kunnen ook niet vaccinatie - dat een kwestie van publieke gezondheid is - linken aan een arbeidscontract. We hebben alle mensen nodig op het terrein om ongeschonden deze coronacrisis door te komen.” De vakbondssecretaris vreest dat na 1 januari ook gevaccineerden de sector zullen verlaten.