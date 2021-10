Invoering coronapas in Vlaanderen heeft nu al effect: meer mensen laten zich dan toch vaccineren

De vaccinatiecentra krijgen de laatste dagen meer telefoons van mensen die zich nu toch willen laten vaccineren. Vanaf maandag is ook in Vlaanderen het Covid Safe Ticket verplicht in de horeca en in de fitness. Als je niet gevaccineerd bent betekent dat: telkens laten testen. Dan toch maar die prik, zeggen mensen. En dat was ook de bedoeling.