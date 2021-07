Inventieve oplossingen bij terugkeer besmette jongeren: met ambulance naar appartement voor isolatie samen met de vriendinnen

“Wij, zijnde 8 moeders, hebben samen zelf een appartement georganiseerd waar onze acht kinderen hun quarantaine kunnen uitzitten”, legt Beata Zach (45) uit aan onze regiojournalist. Ze staat op dat moment in Kontich bij een ziekenwagen te wachten op de bussen met besmette jongeren.

“Dan is er geen kans dat ze ons besmetten in gezinsverband”, aldus de moeder. “Alles is geregeld. Ze hebben daar slaapplaatsen, voldoende eten, bezoeken van de huisdokter, enzovoort. 10 dagen in totaal. En uiteraard gaan ze geen contact hebben met eender wie. Ik ga nu ook niet knuffelen als ze aankomen. We hebben zelfs een ambulance geregeld die hen zal vervoeren.”

Zware nacht

Beata is heel blij dat haar dochter Karolina weer in België is en dat ze haar weer kan zien. “Het is een zware nacht geweest voor ons. Je denkt dan: ‘Misschien waren ze beter niet gegaan’. Maar ze hadden ook recht op vakantie. En bovendien was het allemaal veilig geregeld, want ze waren negatief bij vertrek.” Toch ging het niet veel later fout in Spanje. “Ik ben niet helemaal tevreden over de organisatie”, zegt de moeder. “Die hebben op een manier onze kinderen in contact gebracht met mensen die al langer ter plaatse waren.”

Volledig scherm Beata Zach (45) bij de ambulance, wachtend op de bussen met de besmette tieners. © Jasper van der Schoot

Noodzakelijk

“Mijn dochter is één van de tieners die mee in isolatie gaat met de zeven andere meisjes”, klinkt het bij mama Nadine Dushime. “Ik vind dat een zeer goed idee. Beata heeft alles in orde gemaakt en goed georganiseerd.”

“We gaan uiteraard wel contact houden met mijn dochter, maar ze hebben daar alles wat ze nodig hebben. Ik vind het zeker niet erg.” Nadine is enerzijds bang, omdat haar dochter besmet is geraakt, maar ook blij dat zij weer terug naar België mocht komen. “Want als er iets gebeurd zou zijn in Spanje, kon ik er niet voor haar zijn.”

“Ik heb niet het gevoel dat ze gestraft wordt door in quarantaine te moeten”, klinkt het. “Voor mijn dochter is het natuurlijk niet aangenaam, maar ze is nu eenmaal besmet en we moeten al het mogelijke doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is noodzakelijk.”

“Wij verhuizen”

Een andere inventieve oplossing was er in Gent, waar dezelfde bussen eerder op de dag al een groep besmette tieners haddden afgezet. Elke De Bleye, mama van de besmette Jayden (16), stond vanmorgen aan de Watersportbaan te wachten op haar geïnfecteerde zoon. De moeder dokterde samen met andere ouders een opmerkelijk plan uit: “Wij hebben ervoor gekozen om hem en zijn vier vrienden, die ook besmet zijn, in isolatie in ons huis te laten gaan. Wij verhuizen dan even naar ergens anders.”

“We zijn als mama’s en papa’s in gang geschoten om te bekijken hoe we de puzzel gingen leggen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en ook alle gezinnen te vrijwaren van besmetting”, legde ze uit. “We hopen het op deze manier te kunnen oplossen.” De mama kwam in Gent aan met de auto en had fietsen bij voor de groep jongens. “Zij gaan hier zo meteen met de fiets naar huis zodat ze niet in de auto moeten.” En weg waren ze.

Volledig scherm Elke De Bleye stuurde haar zoon en vier vrienden met de fiets naar haar huis om daar samen in isolatie te gaan. Zij verhuist tijdelijk naar ergens anders. © Photo News

In totaal 122 besmette jongeren weer thuis

Twee bussen brachten vrijdag in totaal 122 besmette personen terug uit Spanje. Het ging om 112 jongeren en monitoren die op reis waren met de organisatie Jongerentravel en tien jongeren die op reis waren met een andere groep en gevraagd hadden om mee te komen. Rond 11.30 uur kwamen de bussen aan in Gent, waar een deel van de jongeren werd opgehaald. Omstreeks 13 uur hielden de bussen opnieuw halt in Kontich.

Volgens Jongerentravel verliep de reis vlot, er zijn ook geen jongeren zwaar ziek. Alle reizigers moeten nu tien dagen in isolatie gaan. Ze krijgen ook opnieuw een coronatest.

Volledig scherm In totaal zijn vrijdagmiddag 122 besmette personen teruggekeerd uit Spanje. © Photo News