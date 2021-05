Intussen bijna miljoen mensen op wachtlijst QVAX: hoeveel sneller kan je zo aan vaccin raken? Taskforce Vaccinatie legt uit

Sinds 6 april kan iedereen in Vlaanderen, Wallonië en Duitstalig België zich inschrijven op een centrale reservelijst via QVAX. De mensen op die lijst kunnen worden opgeroepen als er onverwachts dosissen vaccin vrijkomen. Dat gebeurt in dalende leeftijd, en dus niet op basis van wie zich eerst heeft ingeschreven.

Hoeveel mensen staan er op dit moment op de wachtlijst van QVAX?

Gudrun Briat: “Momenteel zijn dat 944.000 mensen en dat aantal blijft stijgen.” Ter vergelijking: een kleine maand geleden vertelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nog in de Kamer dat er 610.000 mensen ingeschreven hadden op de wachtlijst. Dat is nu dus nog de helft meer.

Hoeveel mensen hebben intussen een vaccin gehad via QVAX?

Briat: “Ruim 85.000 mensen zijn intussen via QVAX gevaccineerd.” Opnieuw ter vergelijking: een maand geleden stond de teller hier nog op zo’n 15.000 vaccinaties via de reservelijst.

Wat is het profiel van de mensen op de reservelijst?

Briat: “Aanvankelijk waren het vooral oudere mensen die zich inschreven, maar dat verandert stilaan. Dat heeft ook wel te maken met de manier waarop we gecommuniceerd hebben. Het is namelijk vooral interessant om in te schrijven als de vaccinering in jouw specifieke leeftijdsgroep gaat beginnen of net begonnen is. QVAX volgt immers dezelfde volgorde als de gewone vaccinaties: eerst zorgverleners, dan ouderen, dan risicopatiënten en ten slotte de algemene bevolking in dalende leeftijd. Aanvankelijk waren het vooral 40-plussers die zich op de reservelijst inschreven, maar nu zie je een toename van jongere groepen die aansluiten.”

Hoeveel sneller kan je gevaccineerd raken als je op de lijst staat?

Briat: “Dat hangt heel erg af van het vaccinatiecentrum waar je onder valt. In bepaalde regio’s is de vaccinatiebereidheid groter dan elders en zal je minder snel opgeroepen worden. In de grote steden is de vaccinatiebereidheid door de diversiteit van het publiek lager dan in niet-stedelijke gebieden. Veel hangt af van hoeveel mensen niet opdagen in het vaccinatiecentrum.”

Kan er een discrepantie ontstaan in leeftijd? Kan je als dertiger bijvoorbeeld opgeroepen worden terwijl de vaccinatiecampagne eigenlijk nog in de groep van 45-jarigen zit?

Briat: “Dat kan zeker. Als een groot aantal mensen niet komt opdagen, wordt de lijst van QVAX afgelopen en dan kan al een leeftijdscategorie aan bod komen die nog niet aan de beurt is bij de algemene vaccinatie. Je hebt ook maar een beperkte tijd om te reageren als je opgeroepen wordt. Daarna gaat men verder in dalende leeftijd. Het kan dus effectief zijn - als je geluk hebt - dat je aan de beurt komt terwijl je nog niet tot de groep behoort die op dat moment eigenlijk wordt ingeënt.”

Wat als de reservelijst opraakt? Zeker naar het einde van de campagne toe?

Briat: “Daar zijn we momenteel niet echt bezorgd over. Er staan nu bijna een miljoen mensen op de lijst en we merken dat de vaccinatiebereidheid hoog is. We gaan sowieso koste wat het kost verspilling vermijden. Zolang een flacon niet open is, is hij ook niet verloren. QVAX wordt alleen gebruikt voor vaccins die al opgetrokken zijn. Waarvoor al spuiten gemaakt zijn, dus. Of om mensen te vervangen waarvan we al weten dat ze de volgende dag niet zullen komen. Per vaccinatiecentrum verschilt dat dus. Grote centra hebben doorgaans ook grotere reservelijsten, en daar worden meer mensen opgepikt omdat er in verhouding meer no-shows zijn.”

Krijg je te horen welk vaccin je krijgt als je opgeroepen wordt vanop de reservelijst?

Briat: “Je weet altijd welk vaccin je zal krijgen. Je hebt het recht om dat te weten.”

Is de taskforce niet bang dat mensen aan het rekenen gaan slaan en zullen weigeren als ze merken dat een eventuele tweede vaccinatie midden in hun vakantie zal vallen?

Briat: “We hopen dat mensen zich toch bewust blijven van het belang van een vaccinatie en dat ze beter hun vakantie plannen in functie van hun vaccinatie dan omgekeerd.”

Hoe is de respons eigenlijk als mensen op de lijst gebeld worden?

Briat: “73 procent accepteert, 24 procent is niet snel genoeg en amper 3 procent weigert alsnog om een of andere reden.”

Hoeveel vaccinatiecentra doen er inmiddels mee met QVAX?

Briat: “We zitten intussen op 134 van de 165 vaccinatiecentra. In die 165 zitten echter ook tien centra in Brussel en die hebben hun eigen systeem, BRUVAX. Die mag je eigenlijk niet meetellen. Bijna alle centra, dus.”

