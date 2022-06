Intussen al zeventien besmettingen met apenpokkenvirus vastgesteld in België

Van Ranst waarschuwt bij HLN LIVE voor apenpokken op festivals: "Mensen staan er dicht bij elkaar, dat is wat het virus nodig heeft”

Het regionale bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de verdere verspreiding van apenpokken bij komende festivals en grote samenkomsten. Grote zorgen hoeven we ons niet te maken, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) bij HLN LIVE: “Dit is geen epidemie die snel zou kunnen ontsporen.” Toch is het oppassen: “Nauw contact is wat het apenpokkenvirus nodig heeft. Huidcontact is de belangrijkste weg van verspreiding.”

