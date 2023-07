Intimidatieklacht tegen Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) geseponeerd, maar “organisatie van haar kantoor is problematisch”

UPDATEDe klacht van een ex-medewerker tegen Europarlementslid Assia Kanko (N-VA) is geseponeerd. Volgens Kanko heeft het bevoegde comité geoordeeld dat “de beschuldigingen over ongeoorloofd veeleisend gedrag ongegrond zijn gebleken”. Het comité is wel van mening dat de organisatie van haar kantoor "problematisch” is, dat meldt de ex-medewerker aan onze redactie. “Dit is een zeer gekleurd oordeel.”

Kanko kon - naar eigen zeggen - niet eerder inhoudelijke commentaar geven op de zaak, “omdat het onderzoek nog liep”. “De lopende procedure verplichtte me de voorbije maanden om over deze kwestie niet te communiceren. Dat was bijzonder frustrerend, zeker omdat ik wist dat ik recht in mijn schoenen stond.”

Maar volgens de N-VA-politicia heeft “het bevoegde comité op basis van alle argumenten, feiten en resultaten van het onderzoek nu besloten dat de beschuldigingen ongegrond zijn”, dat schrijft ze op Twitter. “De voorzitter van het Europees Parlement volgt het advies van dit comité en seponeert bijgevolg de klacht”, aldus Kanko.

Ik ben zeer verheugd dat mijn naam hiermee eindelijk gezuiverd is Assia Kanko (N-VA), Belgische Europarlementslid

“Ik ben zeer verheugd dat na dit maandenlange en zeer grondige onderzoek mijn naam hiermee eindelijk gezuiverd is. Ik hoop deze slopende episode voor mij en mijn familie nu definitief achter mij te kunnen laten.”

De indiener van de klacht neemt “akte van de uitspraak”, maar kan zich “er niet in vinden”, dat zegt de ex-medewerker - die anoniem wil blijven - aan onze redactie. “De talrijke bewijsstukken, getuigenissen en het vertrek van vele medewerkers bleken onvoldoende voor het comité om het gedrag van mevrouw Kanko als problematisch te beoordelen. Ik kan alleen maar vaststellen dat dit gepolitiseerd comité, bestaande uit collega-parlementsleden, een zeer gekleurd oordeel velt.

Ik kan alleen maar vaststel­len dat dit een zeer gekleurd oordeel is Ex-medewerker

De gewezen medewerker probeert “troost te vinden” in de uitspraak dat de organisatie en het management van het kantoor “problematisch zijn”. Daarnaast zou ze ook geadviseerd worden om een “aangepast opleidingstraject te volgen om toekomstige problemen en slachtoffers te vermijden”.

Het Europees Parlement wenst verder geen commentaar te geven op deze zaak. “Deze procedures zijn altijd volstrekt vertrouwelijk”, meldt de woordvoerder van het parlement aan onze redactie.

“Divagedrag”

In november van vorig jaar had een ex-medewerker van Kanko bij het Europees Parlement een klacht ingediend wegens intimidatie, dat bleek uit interne documenten die nieuwssite Politico had kunnen inkijken. Het ging om de opstart van een ‘harassment procedure’ wegens ongeoorloofd veeleisend gedrag. In mei raakte de aanklacht in het openbaar bekend en kwamen ook andere ex-medewerkers bij onze redactie getuigen over haar ‘divagedrag’.

