INTIEM. Aaron Blommaert: “Mijn leven mag een Disneyklassieker zijn. De prinses wakker kussen en lang en gelukkig leven”

Hij is het aanstormend talent van VTM, de wonderboy die alles kan. Maar wie is Aaron Blommaert diep vanbinnen? In dit hele persoonlijke interview: alles over z'n thuissituatie, over z'n carrière en over die ene ‘favoriete persoon’. “Als ik op m'n Apple Watch een bericht van haar zie binnenkomen, word ik al instant blij.”