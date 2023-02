INTERVIEW. Zal N-VA nu wel openstaan voor samenwerking met Vlaams Belang? Carl Devos over het vertrek van Van Langenhove

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu "houden juridische opties open”

De Vlaamse regering zal maandag proberen een akkoord te bereiken over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het stikstofdossier (PAS). “Gezien hun grote impact op natuur en milieu, moeten de Vlaamse meerjarenplannen de Europese minimumverplichtingen behalen. Dat is cruciaal voor de rechtszekerheid van de boeren en een snelle uitbetaling van hun inkomenssteun. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL) voelen zich genoodzaakt ook de juridische opties open te houden als de Vlaamse regering de natuur- en milieuwetgeving niet respecteert”, zeggen beide organisaties zaterdag in een mededeling.

