INTERVIEW. Yves Leterme, de laatste die CD&V een verkiezing liet winnen: "Het einde van dat kartel met N-VA is een historische fout"

Oud-minister-president Yves Leterme (CD&V) is vandaag bestuurder en raadgever voor de kost. Wonen doet hij in Parijs, maar twee keer per maand keert hij terug naar ons land. Wij spraken hem. Over landbouw: “Gelukkig is er de Boerenbond.” Over de partij: “CD&V is geen brede volkspartij meer.” Over Sammy Mahdi. “Hij heeft mijn nummer. Maar als de partij zou bellen weet ik niet wat ik zou antwoorden.” Dat doet hij in ons gesprek wel. Uitgesproken zelfs: “We leven op een breuklijn: er zijn geen Belgische politieke partijen, er is geen Belgische taal, er zijn geen Belgische media.”

Yves Leterme (62) sprak zonet met minister van Armoedebestrijding en Pensioenen Karine Lalieux (PS). Of hij haar uitlegde wat vijf minuten politieke moed betekenen? Hij glimlacht. “Nee, ik ben voorzitter van het Europees platform ter bestrijding van de dakloosheid. De dakloosheid in Europa explodeert en de Unie is met haar vrij verkeer van personen daar één van de oorzaken van.” Dat doet de oud-premier van CD&V als vrijwilliger. Voor de kost is hij bestuurder en raadgever. Als hij niet in een ver buitenland is, woont hij vooral in Parijs. Twee keer per maand keert hij terug naar België. Hij renoveert het appartement van zijn moeder in Ieper, vlak bij haar rusthuis. “Als het over ouderenzorg en welzijn gaat, hebben we toch nog echt stappen te zetten in Vlaanderen.”

Hoe keek u naar de grootste crisis van de Vlaamse regering als voormalig minister-president?

“Ik keek er vooral naar als voormalig minister van landbouw. Na Vera Dua (Groen) heb ik de landbouw opnieuw in een positief daglicht proberen te plaatsen. De recente politieke strijd hierover was hard. We hebben weken aan een stuk mogen en moeten meekijken in de keuken. De koks kwamen naar buiten en zeiden: dit wil ik niet. Jammer. Als je met agressie tegenover elkaar staat, vergemakkelijkt dat de goede besluitvorming niet. Maar het is wel een belangrijk dossier.”

Heeft u als oud-minister van landbouw geen boter op het hoofd? CD&V liet dit dossier toch jaren etteren?

“Het is niet compleet blijven leggen, er zijn stapjes gezet. De landbouw is één van de sectoren die zich enorm hebben aangepast aan een concurrentiële open markt en met oog voor de volksgezondheid en het leefmilieu. Die inzet vertaalde zich nooit in hun prijzen. Ik was consultant voor Volkswagen: als je die wagen koopt, zit de milieuschade in de kostprijs verrekend. Met voeding is dat niet zo. Gelukkig is er de Boerenbond om de boeren marktmacht te geven, een fantastische organisatie!”

U kan toch niet ontkennen dat de Boerenbond een remmende factor was in dit dossier, waardoor politici vandaag voor een muur staan?

“We hebben het vaak over het verschil tussen industrie en landbouw. Boeren lenen voor hun tractor, zij nemen persoonlijke risico’s. Maar als je spreekt met de baas van ArcelorMittal of chemiebedrijf INEOS, waar de Vlaamse regering miljoenen aan geeft om de gigantische uitstoot van CO2 en gassen aan te passen, dan gaat dat over een CEO die goedbetaald is en geen persoonlijke risico’s neemt. Dat een organisatie zoals de Boerenbond die mensen groepeert, macht probeert uit te oefenen én heel wat bijdragen deed tot het sociale leven op het platteland, verdient respect.”

U bent duidelijk lid.

“Al enkele jaren niet meer. Maar de ontkoppeling met de landbouw is hier groot. In Parijs trok de landbouwbeurs vorige week heel wat volk buiten de landbouwsector. Ze zijn daar fier op hun producten. Dat is hier minder het geval. Landbouw is voor velen een tractor die je langs de autosnelweg aan het werk ziet, of tijdens een zondagse wandeling met de ‘pousette’. We zijn ervan vervreemd.”

Is er een vervreemding tussen de stad en het platteland?

“Men heeft het nu vaak over de kloof tussen steden en platteland. In Frankrijk zie je dat steden en dorpskernen leegbloeden - de winkels sluiten, de economie valt er stil. Dat zie je niet in Vlaanderen, dat erg verstedelijkt is. Zo ver ligt alles hier niet van elkaar. Je rijdt hier geen 40 km aan een stuk zonder iets te passeren, zoals in Zweden. Ik denk dus niet dat de levenskwaliteit tussen stad en platteland hier enorm groot is. Maar een deel van de bevolking voelt zich wel verweesd. Ze willen vooruit in het leven, en ze vinden dat de politiek zich te vaak bezig houdt met uitzonderlijke problemen. Misschien leeft het idee dan wel dat te veel beleid op maat van centrumsteden wordt beslist.”

Een probleem in Vlaanderen is onze ruimtelijke ‘verrommeling’, waardoor een conflict tussen economie en ecologie op de loer ligt.

“We moeten meer stilstaan bij hoe we die Europese richtlijnen voor de natuur proberen invullen. Vlaanderen is een lappendeken met veel lintbebouwing - dat zie je al als je vanuit de lucht Zaventem nadert. Iedere gemeente moet een industriezone hebben én een natuurgebied. En door het destijds zo in te tekenen is er altijd conflict tussen economie en ecologie. Ik kom uit de Westhoek. De Europese vogelrichtlijn hield de aanleg van de A19 Ieper-Veurne tegen. Dat zorgde voor heel wat bewoners voor een slechtere mobiliteit. De groene beweging hanteert een dubbele moraal als het gaat over de kwaliteit van de leefomgeving. Ik heb als jonge schepen van stedenbouw vergunningen moeten weigeren aan mensen die een dakvenster wilden installeren in hun dak vanwege het uitzicht en de natuur. Nu zie ik dat op 200 à 300 meter van die plek een windmolen bestaat. Voor windmolens mag het landschap wel kapot. Dat moet dan maar. (zucht)”

Waar zou u ze plaatsen? Ze zijn nodig voor de energietransitie, toch?

“Ik geloof meer in kernenergie dan in windmolens. We hebben het laatste van al die windmolens nog niet gezien. Vroeg of laat komen die aan het einde van hun leven: dat is niet goed bekeken. In die windmolens en zonnepanelen zit ook veel Chinees materiaal: dat is vandaag ook omstreden, blijkbaar. Ik kan niet goed tegen die inconsequentie. Men zegt: de natuur is heilig, maar nu moeten we zelf lithium ontginnen. Om met onze auto elektrisch te kunnen rijden, desnoods op elektriciteit die van steenkool komt? Dan mag het landschap kapot.”

Over inconsequenties gesproken. CD&V komt terug op een afgesproken akkoord. Maakt ze zich zo niet onbetrouwbaar?

“Iedereen gaat te snel over dat openbaar onderzoek. Vraag aan elke schepen van leefmilieu en stedenbouw in Vlaanderen hoe belangrijk dat is. Zo voerde ik ooit een openbaar onderzoek naar de nadelige effecten voor bewoners van de site ‘Flanders Language Valley’, dat Lernout & Hauspie huisveste. Na de bezwaren pasten we de regels aan. Je kan natuurlijk een kader zo aanpassen, dat een nieuw openbaar onderzoek nodig is. Zuhal Demir (N-VA) had daar wel een punt.”

Er werden ook veel karikaturen gebruikt. Is dat politieke mismeestering?

“Die lege rekken in Vlaanderen of de zeldzame vleermuis? Dat waren niet de strafste argumenten. Ik vind het economische belang van de landbouw in Vlaanderen een belangrijker argument. Het gaat over tienduizenden jobs, vaak ook jobs waar geen lange scholing voor nodig is, en die iedereen in de maatschappij kansen bieden om vooruit te gaan. De voedselbevoorrading moet je vanuit een Europese markt bekijken. En er is niet zoveel reden om te twijfelen dat Europa zich niet kan voeden.”

Voorzitter Sammy Mahdi hanteert een nieuwe stijl voor CD&V. Is dit de enige manier om de partij niet kopje-onder te laten gaan?

“U aanschouwt een partij die aan het vervellen is. CD&V heeft het in haar DNA om een partij van het compromis te zijn, maar ze is geen brede volkspartij meer die dat kan dragen. Ze vervelt naar een partij die op een aantal thema’s resultaat wil boeken. Ik vind in het algemeen wel dat er in de Wetstraat te veel agressie zit, maar dat is nu eigen aan deze tijd.”

Is de politiek écht agressiever dan vroeger?

“Trek een cirkel rond België en kijk naar de politiek in onze buurlanden. In Frankrijk is er een minderheidskabinet dat beslissingen oplegt aan het parlement terwijl burgers de straat op gaan. Het Verenigd Koninkrijk trok zich uit de Europese Unie door enkele conservatieve backbenchers. In Zweden regeerde een minderheidskabinet. In Nederland is er een extreme versnippering en in Italië staat extreemrechts aan het roer. De extreme versnippering van het politieke landschap, de rol van media en peilingen, de extreme bereikbaarheid van politici en de extreme gevoeligheid van politici aan tussenspurtjes zorgen voor die politieke stijl en agressie.”

Wat bedoelt u met de extreme bereikbaarheid van politici?

“Politici voelen zich gedwongen om op elk bericht te reageren. Toen ik aan politiek deed, schoof ik op zondagavond ‘Witse’ aan de kant en dacht ik na over wat er politiek allemaal was gebeurd. Dat moest ik dan bespreken op het partijbureau op maandag, in de fractie op dinsdag en het bleef hangen tot het vragenuurtje op donderdag. Nu heb je uur na uur nieuwe thema’s. Vlaanderen heeft nog geen 24/7-televisie, maar dat komt nog. Er is een überisering van de politiek: alles is bereikbaar en er wordt instant een reactie gevraagd. Dat politici zich opjutten door een peiling die er niet is, deed me denken aan een gesprek met een jongen van 6 jaar enkele jaren geleden tijdens Paris-Roubaix. Hij vroeg mij elke vijf minuten: wie heeft er gewonnen? Ze waren op 50 km van de meet. Politici gedragen zich zoals die jongen van 6. De prijzen worden pas uitgedeeld aan de meet.”

Dat doet CD&V ook, natuurlijk.

“Ik vind dat de media érg gebeten zijn op CD&V. Er wordt voortdurend gekeken of de partij nog wel die constructieve rol speelt en men begint meteen aan verdachtmakingen. Misschien vind ik dat omdat ik mijn partij nog graag zie.”

Er was ook kritiek op N-VA, die door een bijna-regeringsval het ultieme argument voor een autonomer Vlaanderen verloor.

“Ik heb nooit geloofd dat puur de overdracht van bevoegdheden naar de regio’s zou leiden tot...”

Beter bestuur?

“Jawel, maar je moet dat blijven verdienen. Het is niet omdat op een bepaald moment iets goed gelukt is, dat dat op alle domeinen lukt. Ik vind dat de Vlaamse samenleving nog altijd een grote veerkracht heeft: de leefkwaliteit, het economisch potentieel, de sociale vertering van de pandemie. Als België kan meespreken op bepaalde economische domeinen is dat dankzij Vlaams initiatief. Als ik denk aan het vervaardigen van computerchips, denk ik aan IMEC en aan een bedrijf in Oudenaarde. Maar ik blijf ook op mijn honger zitten als het over de welzijnssector - en de ouderenzorg - gaat, en het beleid rond sociaal wonen. En we doen er te lang over om wegen aan te leggen. Dat ligt niet altijd aan de politiek, maar aan de talrijke inspraakprocedures en de samenleving die niet meer goed verdraagt dat er wordt geïnvesteerd of gebouwd.”

Federaal loopt het ook niet van een leien dagje. De begroting is in erg slechte staat. En dat met een CD&V-minister op Financiën.

“Vincent Van Peteghem gaat verder dan vastgelegd met zijn fiscale hervorming: het zit fijn in elkaar. En ik denk dat Frank Vandenbroecke (Vooruit) ook aan een complexe ziekenhuishervorming timmert. Dat zijn goede zaken. Elke West-Europese economie torst schulden. Het probleem is dat België tegenover het gemiddelde slecht scoort. Alexander De Croo (Open Vld) probeert wel, maar...”

Koen Geens zei: “Op het federale niveau kan niks nog, behalve meer geld uitgeven.”

“Koen duwt op de zere plek. Het is niet alleen het monopolie van Vivaldi. Matthias Diependaele (N-VA) krijgt zijn geld voor sociaal wonen niet op, terwijl de woonnood groot is. Het klopt dat Franstalig België eerder centrumlinks stemt, en Vlaanderen centrumrechts. We leven op een breuklijn: er zijn geen Belgische politieke partijen, er is geen Belgische taal, er zijn geen Belgische media.”

U geeft Bart De Wever (N-VA) dus gelijk: we leven in twee democratieën.

“Minstens in twee verschillende opinies. En de Waalse wordt dan nog vooral gevormd door de Franse. Maar je moet wel partners vinden als je het land wil hervormen - wat in mijn ogen nog altijd nodig is. Er moet een soort hiërarchie komen tussen de federale en regionale regeringen komen. En sommige bevoegdheden moeten nu echt volledig naar de regio’s - ik denk aan gezondheidszorg. Maar als ik Sander Loones (N-VA) hoor zeggen dat het confederalisme is of niks? Dan moet je rekening houden met de mathematische realiteit. Of je moet hopen dat je sterk en groot genoeg wordt om de boel te blokkeren.”

CD&V en N-VA gingen van Valentijnskartel naar vechtscheiding. Hoe komt dat?

“Ik was er de afgelopen twaalf jaar niet bij. Maar ik vind het nog altijd jammer dat het kartel stopte, het was een historische kans om tot een brede centrumformatie te komen. De tijden van kartels zijn voorbij, maar er is wel nog altijd nood aan een brede centrumbeweging. Ik denk dat je in Vlaanderen nog altijd meer dan 50 procent kan overtuigen als je kansen biedt aan wie vooruit wil en de mensen meetrekt die het moeilijk hebben. Vlamingen zijn niet hardvochtig, maar ze willen wel beloond worden voor hard werk. Er moet een goed evenwicht zijn tussen rechten en plichten en dat vertaalt zich in een correct migratie- en justitiebeleid. En dan is er nog de nood aan een goed georganiseerde bestuursvorm. Dat was de basis van dat kartel.”

Als ik zo naar u luister, gelooft u niet dat CD&V uit de as kan herrijzen?

“Mahdi zal slagen om opnieuw vooruit te gaan. Maar je moet ook realistisch zijn. Ik heb in 2007 de verkiezingen gewonnen met 31 procent: dat ligt niet voor het grijpen. Ik was de laatste die de partij weer echt kon doen winnen. Men heeft daar tien à vijftien jaar op kunnen teren. Waar liep het mis? We dachten dat N-VA in staat was om compromissen te sluiten. Dat bleek onmogelijk. Tot de regering-Michel. Toen konden ze opeens het communautaire in de diepvries steken. Dat heeft me altijd verbaasd.”

U bent twaalf jaar weg uit de Wetstraat. Mist u de politiek eigenlijk?

“Nee. De eerste maanden kriebelde het en ik volg het nog graag, maar ik ben nu ook met bijzonder interessante economische en geopolitieke thema’s bezig. De economische tweedeling tussen China en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ik heb ook twee kleinkinderen, mijn zoon werkt in het voetbal en dat is ook een passie.”

De politiek heeft u ook ziek gemaakt.

“Ja, dat is zo. Ik heb enkele maanden geleden opnieuw last gehad aan mijn hart. Specialisten concluderen dat ik tijdens mijn politieke carrière roofbouw op mijn lichaam heb gepleegd: er is versnelde slijtage van mijn hart. Sammy Mahdi heeft mijn nummer. Maar als de partij zou bellen, weet ik niet wat ik zou antwoorden. Ik denk niet aan een terugkeer. ik ben 62 jaar oud, er zijn veel andere briljante mensen en ik heb geen behoefte meer aan de spotlights.”