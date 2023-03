INTERVIEW. Xi Jinping gaat derde ambtstermijn in: "Dat ze voor het eerst direct naar VS uithalen, kan wijzen op assertiever buitenlands beleid”

Oorlog om 400 miljoen euro: waarom gokbedrij­ven en Nationale Loterij met getrokken messen tegenover elkaar staan

In de laatste rechte lijn naar een strengere gokwetgeving zit het er bovenarms op tussen alles en iedereen. In de ene hoek van de ring de Nationale Loterij, in de andere hoek de gokbedrijven. Daar ergens tussenin: de Kansspelcommissie, justitieminister Van Quickenborne en financiënminister Van Peteghem. “De verwijten vliegen in het rond. Het is oorlog”, getuigt een parlementslid. Alles draait rond online spelletjes van de Nationale Loterij. Wat is daar het probleem mee? Waarom dreigt de Nationale Loterij met juridische stappen? En wat kunnen de gevolgen van deze oorlog zijn? Wij nemen u mee achter de schermen.