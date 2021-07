INTERVIEW. Wouter Beke aan de vooravond van 11 juli: “Vrienden heb ik niet gemaakt”

We halen straffe vaccinatiecijfers. Komt dat door de inspanningen van de overheid of heeft Vlaanderen gewoon geluk en twijfelt de Vlaming weinig?

Wouter Beke: "Een combinatie. De Vlaming is nuchter. We kennen een traditie van vaccineren. Maar de overheid communiceert heel transparant over de vaccins als er problemen opduiken. Dat helpt om het vertrouwen te behouden. En ook onze organisatie speelt mee. Iedere Vlaming kon zich op 10 à 15 kilometer van zijn huis laten prikken. De fysieke nabijheid is groot. Dat is elders niet het geval. Ook de mentale nabijheid is groot, omdat we de eerstelijnszorg hebben ingezet, zoals huisdokters, thuisverpleging, apothekers en lokale besturen. En dan is er onze inzet van vrijwilligers: duizenden! Dat is uniek. En zij zijn niet alleen vrijwilliger, maar ook ambassadeur. Hun positieve energie is aan veel mensen doorgegeven."