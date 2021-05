INTERVIEW. Weerman David Dehenauw: “Iedereen wil nu weten: wordt het mooi weer op 8 mei?”

Justitie krijgt 18.000 nieuwe laptops, eerste 3.500 al geleverd

30 april In Brussel zijn vrijdagnamiddag de eerste 3.500 nieuwe laptops geleverd van de in totaal 18.000 die de komende maanden aan de magistraten en medewerkers van justitie worden uitgedeeld. Met die operatie wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) justitie uit het digitaal moeras trekken. Ons land is volgens de Europese Commissie immers één van de meest digitaal achtergestelde landen in Europa op het vlak van justitie. “We willen justitie sneller, menselijker en straffer maken”, zegt de minister. “Digitalisering is een absolute voorwaarde om dat mogelijk te maken.”