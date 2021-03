INTERVIEW. Ward Declercq, de verloofde van psychologe Kaatje “met de iPad” Van Hemelrijck: 'Ik zie haar elke dag een beetje liever’

HET DEBAT. Hoe moeten we homohaat aanpakken? Dit is jullie mening

10 maart Naar aanleiding van de moord op David Polfliet (42) delen verschillende mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap hun ervaringen met homohaat. Zo wordt anno 2021 duidelijk dat homofobie nog steeds bestaat in België, van fysieke agressie tot kwetsende commentaren en scheve blikken op straat. Maar wat kunnen we daaraan doen? Hoe moeten we homohaat aanpakken? Eerder vandaag lieten we experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.