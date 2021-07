INTERVIEW. Waarom metalfestival Alcatraz wél door kan gaan: "In de moshpit zal het lijken alsof corona niet bestaat”

Slangen op maandag. Kan iemand nog zeggen wanneer die poorten van dat 'rijk van de vrijheid’ dan eindelijk zullen opengaan?

26 juli In mijn agenda kleuren plotseling vier dagen wit, want mijn vast rendez-vous met Pukkelpop is verdwenen. Ons landje kleurt intussen oranje, en dat heeft niets te maken met Bart De Wevers natte droom om deel van Nederland te worden. Wel omdat de besmettingscijfers stijgen, net zoals in de rest van Europa. Boosdoener is de deltavariant, die samen met de reislustige burger aan een Europese tournee is begonnen.