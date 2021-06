INTERVIEW. Voorzitter van de PFOS-onderzoekscommissie: “De politiek heeft een belabberd figuur geslagen”

Vandenbrou­c­ke: "geen sprake van om nulbijdra­ge­maat­re­gel te schrappen”

24 juni Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) is niet van plan om de vrijstelling van sociale bijdragen bij een eerste aanwerving te schrappen. Het is wel de bedoeling om de nulbijdrage in te perken, zowel in tijd als in bedrag, verduidelijkte hij.