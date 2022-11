INTERVIEW. Voormalig Groen-politicus Luckas Vander Taelen na de rellen in Brussel: “‘Vive le Maroc’, roepen ze, maar die jongeren vertegenwoordigen enkel zichzelf en hun haat”

Leerkracht speelt examenvra­gen door in ruil voor naaktfo­to's leerlingen in school Lier

De directie van het Sint-Aloysiusinstituut in Lier voert een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag door een leerkracht. Verschillende leerlingen van de beroepsopleiding verpleegkunde (HBO5) dienden een klacht in nadat een leerkracht examenvragen zou hebben verstrekt in ruil voor naaktfoto's. Dat staat vandaag in de kranten van Mediahuis.

4:41