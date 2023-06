INTERVIEW. Voor Darya Safai (N-VA) is de Iraanse visa-affaire persoonlijk: “Als ik verdwijn, komen jullie mij dan zoeken?”

Luc Terlinden volgt Jozef De Kesel op als aartsbis­schop van Mechelen-Brus­sel

Luc Terlinden volgt Jozef De Kesel op als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in Brussel. Hij is vandaag benoemd door paus Franciscus.