INTERVIEW. Vlaamse vrouw getuigt over mishandeling door haar eigen kinderen: “Nog nooit hebben ze één lief woord tegen me gezegd”

“Zijn zelfdoding is mijn redding geweest.” 3 Vlaamse slachtof­fers van partnerge­weld doen hun verhaal

Partnergeweld zoals dat tussen acteurs Amber Heard en Johnny Depp gebeurt ook dichter bij huis: 1 op de 7 vrouwen en 1 op de 10 mannen was er vorig jaar slachtoffer van. Barry* (56), Raf* (45) en Marieke* (44) vertellen over de pijn, de vernederingen en de mishandelingen, en waarom ze hun geliefde telkens weer vergaven. “Oké, hij was soms een agressief monster. Maar het merendeel van de tijd was hij de man van mijn leven.” Een experte licht toe hoe je jezelf uit zo’n situatie redt.

17 mei