INTERVIEW. Vlaamse baas van Janssen Vaccines: “Hoe verder in de tijd, hoe beter ons vaccin werkt”

Advocaten Bart De Pauw: “Verbaasd dat burgerlij­ke partijen geen bezwaar hebben tegen openen enveloppe”

31 januari De advocaten van Bart De Pauw laten in een persmededeling weten dat ze verbaasd zijn over de berichtgeving dat de burgerlijke partijen zich niet meer verzetten tegen het openen van een verzegelde enveloppe die in het dossier zit. In die enveloppe zitten de notities van de preventieadviseur van de VRT, waar actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert hun verhaal aan vertelden en waarmee het dossier tegen de televisiemaker aan het rollen ging.