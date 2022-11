INTERVIEW. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) is terug na 6 weken gedwongen rust: “Ik was zo bang om als profiteur aanzien te worden”

Jiri De Laet reageert in open brief nadat hij aan de deur werd gezet door Open Vld: “Een aanval op mijn persoon met de nodige reputatie­scha­de”

Jiri De Laet, een van de twee parlementaire medewerkers die Sihame El Kaouakibi had voorgedragen, werd een dag na het voorstel van El Kaouakibi uit de partij Open Vld gezet. Het doet mij bijzonder pijn dat een partij aan welke ik jaren lang trouw ben, mij openlijk aan de schandpaal nagelt in eigen belang”, zo reageert hij nu voor het eerst in een open brief.

12 november