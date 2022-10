INTERVIEW. Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas: “Conner Rousseau begint naast zijn sloefkes van 400 euro te lopen”

Koolskamp Auto belandt in woning: bestuurder en bewoonster gewond naar het ziekenhuis

In de Lichterveldsestraat in Koolskamp is vrijdagavond een autobestuurder in de gevel van een woning gereden. De klap was bijzonder hevig. De bewoonster die in de zetel lag, werd weggekatapulteerd en is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

