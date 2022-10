INTERVIEW. Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas: “Als Bart De Wever de lakei wil zijn van Conner Rousseau, wacht hem hetzelfde lot als CD&V”

Patiënten gemiddeld langer opgenomen in ziekenhuis

De gemiddelde verblijfsduur in een algemeen ziekenhuis steeg van 7,56 dagen in 2016 tot 7,94 dagen in 2020. Dat schrijft het vakblad De Specialist op basis van cijfers die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekendmaakte in antwoord op een vraag van Kamerlid Nawal Farih (CD&V).

6 oktober