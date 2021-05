INTERVIEW. Vincent Van Quickenborne over extremisten, boetes en liberalisme: “Dat dreigen met boetes deed ik niet met veel goesting”

Het is donderdagavond. In Limburg wordt nog steeds met man en macht gezocht naar militair Jürgen Conings. In het parlement kreeg minister van Defensie Ludivine De Donder (PS) veel vragen over hoe het kon dat de man zomaar zijn gangen kon gaan, terwijl hij op de OCAD-lijst met gevaarlijke individuen stond. “Ik heb de chronologie gezien en ik denk dat de informatiedoorstroming tot bij diegene die moesten beslissen, te gebrekkig is geweest”, aldus Van Quickenborne. “Tussen de inlichtingendiensten onderling (OCAD, Staatsveiligheid, militaire inlichtingendienst ADIV, red.) loopt dat goed, daar is zwaar op ingezet na de aanslagen, maar het moet natuurlijk doorstromen naar de directe betrokkenen.”