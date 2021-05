INTERVIEW. Vincent Van Quickenbor­ne: “Ook cipier op terreurlijst. Hij is meteen geschorst”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kwam de afgelopen maanden vooral in het nieuws als de man die dreigde met ‘boetes, boetes, boetes’. “Maar ik deed dat niet met veel goesting hé”, benadrukt hij. Een oerliberaal, noemt hij zichzelf, die alle coronabeperkingen zo snel mogelijk wil vergeten. “Ik hoor sommigen zeggen: dat sluitingsuur in de horeca kan misschien blijven. No way! Je moet toch op café kunnen gaan tot 4 uur ‘s nachts. Allez, ik ben daar in Kortrijk groot mee geworden!” Ook al is het op dit moment uiteraard de klopjacht op militair Jürgen Conings die de minister bezighoudt: “Er staat ook een cipier op de terreurlijst.”