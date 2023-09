INTERVIEW. Vincent Van Peteghem (CD&V) weerlegt kritiek op ‘zijn’ staatsbon: “Banken die dit beweren hebben heel weinig respect voor de spaarder”

WEERBE­RICHT. Hele week nazomeren met stijgende temperatu­ren: maxima tot 28 graden op komst

Maandag is het opnieuw vrij zonnig met af en toe hoge wolkenvelden. ‘s Ochtends is er lokaal kans op wat nevel of een mistbank. De maxima liggen tussen 23 en 27 graden bij een zwakke en later matige wind. Nog tot en met zondag is het mooi nazomerweer, meldt het KMI.