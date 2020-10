INTERVIEW. Vicepremier Petra De Sutter: "De tijd van de geitenwollensokken is al lang voorbij"

OVERZICHT. Dramati­sche cijfers stijgen verder: vrijdag 585 ziekenhuis­op­na­mes, dinsdag meer dan 15.400 besmettin­gen

24 oktober Afgelopen dinsdag is bij 15.432 mensen in ons land het coronavirus vastgesteld, waarmee het gemiddeld aantal besmettingen fors verder door blijft stijgen en nu boven de 11.000 uitkomt. Ook in de ziekenhuizen blijft het de slechte kant op gaan, met gisteren 585 nieuwe opnames in een dag tijd. Het is van de piek in de eerste golf begin april geleden dat dat er nog zo veel waren.